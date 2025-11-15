みんなの推しキタキューがモチーフになった！北九州市の地域活性カプセルトイ「キタキューコレクション」第2弾が登場する。地域ガイドブック『地球の歩き方 北九州市』とソライロによる、『地球の歩き⽅ 北九州市』コラボレーションカプセルトイ「キタキューコレクション」の第2弾（全8種類）が2025年11月22日（土）にリリースされる。「キタキューコレクション」第2弾は、「みんなの推しキタキュー」募集企画や、地元の福