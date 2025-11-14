癒やし効果がすごい！ YouTubeチャンネル「てくてくぺこ美とポコJ tekuteku_pekomi_to_pokoj」では、体を寄せ合いながらお昼寝する子猫たちの様子が配信され、動画のコメント欄には「気持ちよさそうだね」「本当に癒やされる！」の声が続出しました。【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」これが《かわいいの大渋滞》を発生させた“もふもふ”子猫たちの姿です！クッションの上はもふもふ4匹注目を集めたのは「【子