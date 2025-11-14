癒やし効果がすごい！ YouTubeチャンネル「てくてくぺこ美とポコJ tekuteku_pekomi_to_pokoj」では、体を寄せ合いながらお昼寝する子猫たちの様子が配信され、動画のコメント欄には「気持ちよさそうだね」「本当に癒やされる！」の声が続出しました。

【画像5枚】「かっ…かわいすぎるっ……！！！」 これが《かわいいの大渋滞》を発生させた“もふもふ”子猫たちの姿です！

クッションの上はもふもふ4匹

注目を集めたのは「【子猫】トロける2匹とコロもふ1匹【スコティッシュフォールド】」という動画。仲良しの2匹が、クッションの上でまどろんでいるシーンから始まります。

そこへ兄弟猫がやってきて、寝ている2匹の頭をガシガシしたり、肉球をペロペロしたり。「一緒に遊ぼうニャ〜」と言わんばかりに、ちょっかいを出してきます。

かまって攻撃にも負けず、2匹はすっかり夢の中。そこへさらに1匹の子猫が加わり、クッションの上はもふもふ4匹で“かわいいの大渋滞”が発生中です。

動画中盤では、熟睡中の子にカメラがズームイン。ふわふわの毛並みや、ぷにぷにの肉球を画面いっぱいに堪能できます。あまりのかわいさに、飼い主さんも思わずツンツンいたずら。一方で、もう一匹は毛布の上でコロコロ転がったり、「これは何なのニャ？」とカメラに興味を示したりと、まだまだ元気な様子でした。

動画のコメント欄には、「見ているだけで全身とろけてしまいました」「おそらく子猫たちは、まさか自分が天使のようにかわいいことに気付いていない」「これはズルすぎる」「そんな目で見られたらたまらない！」「みんなが幸せになれる動画」など、お昼寝の様子にメロメロになった視聴者からの声がたくさん寄せられていました。

見ているだけで幸せな気分になれる今回の動画。子猫たちに癒やされたい人はぜひチェックしてくださいね。