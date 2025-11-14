来年のとなみチューリップフェアに向けて、砺波市では、会場の大花壇できょうから球根の植え込みが始まりました。砺波チューリップ公園の大花壇は、チューリップの花で描く地上絵が見どころのひとつで、来年のフェアに向けて14品種21万球の球根を植える計画です。きょう発表されたデザインは、「想いをつなぐ となみ花物語」というフェアのテーマに合わせて、チューリップの両側にハートを配