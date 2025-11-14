来年のとなみチューリップフェアに向けて、砺波市では、会場の大花壇できょうから球根の植え込みが始まりました。



砺波チューリップ公園の大花壇は、チューリップの花で描く地上絵が見どころのひとつで、来年のフェアに向けて14品種21万球の球根を植える計画です。



きょう発表されたデザインは、「想いをつなぐ となみ花物語」というフェアのテーマに合わせて、チューリップの両側にハートを配置し、チューリップを通して人々の想いがつながる様子が表現されています。





開幕時に、半分ほどが咲いているように開花時期が異なる品種を組み合わせて植え込み、最終日までチューリップを楽しめるよう工夫されています。チューリップ四季彩館 三上亜紀代さん「一目で分かりやすいデザインに なっていますので展望デッキやチューリップタワーからも眺めていただくと楽しんでいただけると思う」球根の植え込みは、今月20日ごろまで続く予定です。このとなみチューリップフェアの高校生以上の入場料は、来年春から値上げされます。砺波市によりますと、球根の価格上昇で毎年およそ1000万円、コストが増えているということです。こうした状況を受け、来年の大人料金はこれまでより500円高い2000円とします。一方、小中学生の料金は100円とし、大人のチケットをウェブやコンビニで購入した場合は200円引きにするということです。チューリップの本数は、300万本から350万本に増やすなど展示内容を充実させるということです。75回目となる来年のフェアは、4月22日から5月5日まで開催されます。