2024年5月に徳島市のパチンコ店駐車場で、男性の胸を刀で刺すなどして、殺人未遂の罪に問われた男の裁判で、徳島地裁は11月14日、懲役12年の実刑判決を言い渡しました。判決を受けたのは、徳島市新浜町の塗装工の男59歳です。起訴状などによりますと、被告の男は2024年5月、ともに殺人未遂で起訴され首謀者とされる男らと共謀し、徳島市国府町のパチンコ店駐車場で、殺意を持って当時57歳の被害者の胸などを刀で突き刺すなどして、