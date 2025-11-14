阪神1位の馬場は巨人を戦力外となり育成としてDeNAに加入するDeNAは13日、今季限りで巨人を戦力外となった馬場皐輔投手を育成で獲得すると発表した。馬場は2017年ドラフト1位で阪神に入団し、2023年オフの現役ドラフトで巨人に移籍。今季は8試合の登板で防御率3.68に終わり、自身3球団目で再起を図ることになる。ここでは“同期”となる2017年“ドラ1”組をみてみる。“目玉”は7球団が競合した日本ハム・清宮幸太郎内野手だった