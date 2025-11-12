作業員の減少に伴い、JR四国は2026年2月の線路保守工事の期間、高徳線の一部を運休すると発表しました。線路の保守工事のため運休するのは、JR高徳線の徳島駅から引田駅間です。期間は2026年2月16日と17日の2日間で、午前10時ごろから日中の6時間に運行される上下14本が運休となります。うち、特急列車12本については、バスによる代行輸送をおこないます。線路の保守工事のため日中、徳島管内で運休するのは今回が初めてです。JR四