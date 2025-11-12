2024年、県内の事業所では全体の6割以上で何らかの法令違反があったことが、徳島労働局のまとめで分かりました。徳島労働局は、県内4つの労働基準監督署が2024年に行った監督指導の結果をまとめました。それによりますと、県内1716の事業所のうち、63.6％に当たる1091の事業所で何らかの法令違反がありました。内訳は「安全基準」に関する違反が17.6％、「労働条件の明示」と「労働時間」に関する違反がそれぞれ10.4％でした。この