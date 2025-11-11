元モーニング娘。加護亜依が１０日、テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」で、１０代の喫煙騒動について語った。加護は１回目の喫煙騒動では「１年間謹慎して。事務所の社長さんが再復帰はお茶くみから始めるから、東京に戻ってこいと」と復帰への手を差しのべてくれたが「東京に戻ってきたら、すごく親身になってくれる人がいて。その人がタバコを吸っていた。それでちょっと吸ってみようって」という謎理論で２回目喫