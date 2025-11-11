職務中に亡くなった警察職員と、人命救助活動中に亡くなった一般市民の慰霊祭が、11月11日に県警本部で行われました。この慰霊祭は、自らの危険を省みず職務遂行中に殉職した警察職員と、人命救助をしていて亡くなった一般市民の御霊を慰めようと、毎年県警が行っていて、2025年の慰霊祭には、県警幹部や遺族ら約70人が参列しました。祭壇には1879年以降、職務中に亡くなった警察職員51人と、人命救助中に亡くなった一般市民3人の