任期満了に伴う藍住町長選挙は、11月９日に投開票が行われ、無所属で現職の髙橋英夫さん（60）が、無所属で新人の三輪浩美さん（64）を破り、3回目の当選を果たしました。投票率は、前回の44.06％を下回る40.66％で、過去最低でした。