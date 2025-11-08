2026年W杯に向けた予選を世界最速で突破した日本代表は、今月の2試合で今年の活動を終える。今年のラストマッチで対戦するのは、ボリビア。FIFAランキング76位のボリビアは、標高4100mの高地エル・アルトで行われたW杯南米予選最終節でブラジルを1-0で撃破する金星を挙げて、来年3月の大陸間プレーオフ行きをつかみ取った。ボリビアは、日本・韓国とのアジアツアーに向けた招集メンバーを先日発表。国内の強豪クラブであるボリーバ