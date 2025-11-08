県内のNPOやボランティア団体の活動を紹介するイベントが8日朝から徳島市で開かれ多くの家族連れらで賑わっています。ことしで20回目の開催となった「とくしまNPO・ボランティアフェア」は、県内の非営利組織NPOやボランティア団体の活動を知ってもらい、社会貢献活動に参加するきっかけにしてもらおうと開かれています。徳島市の新町川阿波製紙水際公園には8日朝から県内21の団体がブースを設け、食べ物や小物の販売のほか