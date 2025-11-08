DF菅原由勢とGK長田澪ことミオ・バックハウスが所属するドイツ1部のブレーメン。7日に行われたブンデスリーガ第10節ヴォルフスブルク戦に2-1で勝利した。シュート20本を放ったブレーメンは、前半に先制されるも、後半38分に菅原が同点ゴールをアシスト。右から狙いすましたクロスを上げるとデンマーク人MFイェンス・ステーがヘディングシュートで流し込んだ。すると、ブレーメンは後半アディショナルタイムに勝ち越し、2-1の逆転勝