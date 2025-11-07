20代から毎日酒を飲み、「酔っ払いゲーム実況者」として15年以上活躍しているたろちん氏は、ある日突然「重症急性膵炎」になり、死にかけた。そしてその壮絶すぎる闘病生活は彼の人生を大きく変えてしまった…。【画像】妻がサインした同意書に「医者語」で書かれていた怖いこと『毎日酒を飲みながらゲーム実況してたら膵臓が爆発して何度も死にかけた話』より、一部抜粋、再構成してお届けする。 そして危篤へ……