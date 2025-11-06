ドジャースは計7選手がFAにドジャースのウィル・スミス捕手が5日（日本時間6日）、人気ハンバーガーショップ「レイジングケインズ」でファンにサプライズイベントを実施した。報道陣の取材に応じたスミスは、このオフにFAとなったミゲル・ロハス内野手、キケ・ヘルナンデス内野手の去就について言及した。スミスはこの日、店員に扮してドライブスルーで注文を受けるなど、応援してくれたLAファンに感謝の思いを込めながら“接