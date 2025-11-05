世界一パレード後にベッツらとホームパーティー意外な“一面”にファンも驚きだ。ドジャースのフレディ・フリーマン内野手が3日（日本時間4日）に行われた世界一パレード後、ホームパーティーに参加。披露したまさかの特技にファンが驚いている。米スポーツ専門メディア「ブリーチャー・レポート」は「ドジャースのスター選手たちは、ワールドシリーズのパレード後にこれを収録した」と投稿。ベッツ自身のTikTokアカウントを引