「伝統文化は日本の誇りであり魅力。日本のことを知らない世界のひとたちに日本はこういう国です、と伝えられる財産みたいなものだと思います」上野の森美術館で開催中の「正倉院 THE SHOW ―感じる。今、ここにある奇跡―」のオフィシャルサポーターに任命された鈴木福（21）。実は祖母と母は箏、祖父と叔父は尺八の演奏家、父親は和楽器問屋の職人という国宝級の伝統一家。鈴木がサポーターに選ばれたのもそのご縁があってのこと