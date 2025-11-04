ゴディバジャパン（東京都港区）が、ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ」シリーズ4種類を11月14日から販売します。【写真】ゴディバ「2025 ブラックフライデー ハッピーバッグ」他の3種類をチェック！同商品は、A4サイズの書類が入る、特製ランダムドット柄のトートバッグに、バラエティー豊かなチョコレートと焼き菓子をふんだんに詰め合わせたセットです。全国のゴディバショップでは、「2025 ブラック