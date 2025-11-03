SNSが更新されたドジャースは2日（日本時間3日）、インスタグラムを更新し、ナインがロサンゼルスに向かう飛行機内での写真を公開した。1日（同2日）にはトロントで行われたワールドシリーズ第7戦を制し、2年連続となる世界一に輝いたドジャース。一夜明け、機内で大谷翔平投手らナインがトロフィーを手に笑顔を見せている様子が公開された。ワールドシリーズで3勝をマークし、シリーズMVPに輝いた山本は、トロフィーを抱え