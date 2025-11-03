巨人・岡本和真も悩んだ「ステップの出しすぎ」解消法打撃において、無意識のうちにステップ幅が変わってしまい、目線やスイングの軌道がずれて調子を崩すことは珍しくない。この問題について、広島と巨人で打撃コーチや2軍監督を務めた内田順三さんが、岡本和真内野手（巨人）が取り組んだ調整方法について解説している。内田さんによれば、岡本は調子を崩すと「ステップの幅が（本来）1足分のところを2足、3足（前に）出てい