Ｊ１のＧ大阪が１日、松田浩常務執行役員・フットボール本部長の契約満了に伴い、今季限りでクラブを離れることを発表した。松田氏は、かつて広島のコーチ、神戸、Ｇ大阪の監督なども務めた経験を持つ。２０２４年からは「トップから一貫したガンバ大阪のサッカースタイルを構築し、戦略的にフットボールをつくりあげていくことを目的」として発足されたフットボール本部で現職を務め、クラブの発展に貢献した。松田氏はクラ