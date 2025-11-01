生まれつき色素が少なく、肌や髪が明るい色をしているアルビノ（白皮症）で生まれ、現在は当事者と家族と関係者の交流会「アルビノ・ドーナツの会」代表を務める藪本舞さん。幼少期は周りに守られていたがゆえに生きづらさを感じたこともあったそうです。 【写真】「外出時はサングラス必須だった」幼少期の薮本さん など（全9枚） 知識や情報がなく、家族は手探りで子育てを 赤ちゃん時代の藪本さん