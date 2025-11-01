指名あいさつを受けたオイシックス・知念大成外野手プロ野球選手になりたい……大多数の少年が必ず抱く夢を、25歳にしてかなえた。巨人から育成ドラフト5位で指名されたオイシックスの知念大成（ちねん・たいせい）外野手は10月31日、新潟市のHARD OFF ECOスタジアム新潟で巨人の榑松伸介スカウトディレクター、担当の斉藤宜之スカウトから指名あいさつを受けた。「どうしてもプロ野球に入って来たいという思いが、プレーにも現