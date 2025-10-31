阪神の才木浩人投手阪神の竹内孝行球団副本部長は31日、今季最優秀防御率のタイトルに輝いた才木浩人投手について、今オフのポスティングシステムを利用しての米大リーグ挑戦を容認しないと明らかにした。今レギュラーシーズン終了後に球団の決定を才木と代理人に伝えたという。11月に27歳となる才木は今季、2年連続2桁勝利となる12勝6敗、防御率1.55をマークし、2年ぶりのリーグ優勝に貢献。竹内副本部長は球団初の連覇と日本