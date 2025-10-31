『北斗の拳』に登場する南斗白鷺拳伝承者『シュウ』がSpiceSeed北斗の拳シリーズに登場！迫力と美しさを兼ね備えた造形はファン必見だ。原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳 ”北斗神拳” で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲