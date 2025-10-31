【北斗の拳】南斗白鷺拳伝承者『シュウ』緻密な造形で立体化！
『北斗の拳』に登場する南斗白鷺拳伝承者『シュウ』がSpiceSeed北斗の拳シリーズに登場！ 迫力と美しさを兼ね備えた造形はファン必見だ。
原作・武論尊、漫画・原哲夫によって生み出された伝説のアクション漫画『北斗の拳』。1983年、『週刊少年ジャンプ』にて連載を開始した本作は、圧倒的な画力で描かれる世界観とキャラクタービジュアル、そして究極の暗殺拳 ”北斗神拳” で悪を倒す主人公・ケンシロウの生き様が読者の心を鷲掴みにしてきた。
『北斗の拳』は1984年のTVアニメ化を皮切りに、様々なメディアミックスを通じて現在まで国内外のファンに愛され続けている。累計発行部数は1億部を超え、まさに ”アクション漫画の金字塔” と呼ぶにふさわしい存在となった。
そして2026年、『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』として、新たなスタッフ・キャストと最新の映像技術によって原作の魅力を余すことなくアニメ化されることが決定している。
このたびSpiceSeedよりリリースされている北斗の拳シリーズより、南斗白鷺拳伝承者で、南斗六聖拳においては仁星の宿命を背負う『シュウ』が立体化！
こだわりぬいた緻密な造形と塗装で360度全ての角度からお楽しみいただける迫力の逸品が誕生した。
原型製作は、長年の間数多くのフィギュアを手掛け、北斗の拳に並々ならぬ熱い想いを抱いた 松浦健が担当。
全高約29.5cm、専用台座が付属。見るものを飽きさせない造形により、北斗の拳の世界観をお手元でご堪能いただける。
2025年11月1日（土）20時より、SpiceSeedHPにて予約開始！
☆『シュウ』の造形イメージを写真でチェック！（写真2点）＞＞＞
（C）武論尊・原哲夫／コアミックス 1983 版権許諾証GW-908
