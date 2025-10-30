来季へ「先発でも火消しでも回跨ぎでも、どこでも投げる準備をします」DeNAの中川颯投手が30日、横須賀市内の2軍施設で契約更改交渉に臨み、300万円増の年俸1900万円でサインした（金額は推定）。27試合で防御率1.93ながら2度の登録抹消があり、9月以降は1軍の戦力になれず。「全体的には全然納得いくシーズンではありませんでした。回跨ぎもできなかったので、（三浦）監督もすごく自分を使いづらかっただろうなと思います」と