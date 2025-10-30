この記事をまとめると ■ジャパンモビリティショー2025でマツダがロータリーエンジン搭載のコンセプトカーを公開 ■VISION X-COUPEはモーターを組み合わせたPHEVで510馬力を発生 ■走るほどに大気中のCO2を減らす技術も搭載 走れば走るほど大気中のCO2を減らす夢のロータリーエンジン 東京ビッグサイトで10月29日に開幕した「ジャパンモビリティショー2025」のマツダブースで世界初公開されたコンセプトカー、MAZDA VISION X-CO