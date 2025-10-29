サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大PD100W出力に対応し、電力自動分配＆液晶表示で2台を同時に充電できる高耐久USB Type-Cケーブル「500-USB098BK」を発売した。■2台を同時に効率充電接続された機器を自動で検知し、電力を最適に分配して充電できる設計。ノートPCとスマートフォンなど、消費電力が異なる機器でも効率よく充電できる。■最大PD100W対応。ノートPCにも余裕の出力PD100W（