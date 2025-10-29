2台同時に充電できる！電力表示機能付きで100W対応の2in1 Type-Cケーブル
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大PD100W出力に対応し、電力自動分配＆液晶表示で2台を同時に充電できる高耐久USB Type-Cケーブル「500-USB098BK」を発売した。
■2台を同時に効率充電
接続された機器を自動で検知し、電力を最適に分配して充電できる設計。ノートPCとスマートフォンなど、消費電力が異なる機器でも効率よく充電できる。
■最大PD100W対応。ノートPCにも余裕の出力
PD100W（20V/5A）までの高出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広い機器を急速充電が可能だ。高出力でも安全設計のeMarkerチップを内蔵し、安定した給電を実現する。
■液晶で“見える充電”。電力の見える化が便利
両端のコネクタには電力表示液晶を搭載。どの機器にどれだけの電力が分配されているか一目で確認できる。電力が見えることで安心して充電が可能になる。
■丈夫で長持ち。持ち運びにも安心の設計
ケーブルはナイロンメッシュ仕様で、ねじれや断線に強い高耐久構造。コネクタ部には亜鉛合金を採用し、繰り返しの抜き差しにも強い設計だ。1.2mのちょうど良い長さで、デスク周りや旅行先でも快適に使用できる。
■使う場所を選ばない。モバイル時代のマストアイテム
コンセントが少ないカフェや空港、出張先でも1本で2台を同時に充電。ケーブル1本で充電環境をシンプルにできるため、荷物を減らしたいビジネスユーザーやミニマリストにも最適だ。
■製品仕様
■電力自動分配＆液晶表示で2台を同時に充電できる高耐久USB Type-Cケーブル「500-USB098BK」
