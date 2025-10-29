特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」とすみっコぐらしがコラボ！展示される古生物たちの着ぐるみをかぶった「すみっコ」たちのコラボグッズが登場する。☆古生物の着ぐるみ姿が可愛いビジュアルやグッズイメージをチェック！（写真29点）＞＞＞2025年11月1日（土）〜2026年2月23日（月・祝）の期間、国立科学博物館（東京·上野公園）にて開催される特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」と、サンエックスの