【すみっコぐらし】特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」コラボで古生物になっちゃった！
特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」とすみっコぐらしがコラボ！ 展示される古生物たちの着ぐるみをかぶった「すみっコ」たちのコラボグッズが登場する。
☆古生物の着ぐるみ姿が可愛いビジュアルやグッズイメージをチェック！（写真29点）＞＞＞
2025年11月1日（土）〜2026年2月23日（月・祝）の期間、国立科学博物館（東京·上野公園）にて開催される特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」と、サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』がコラボレーションする。
本展では、地球上で起きた規模の大きかった5回の「大量絶滅」事変（通称「ビッグファイブ」）を、化石や岩石に残された様々な証拠から紐解き、「生き物たち」の生存をかけた進化の歴史を辿っていく。
「ビッグファイブ」をテーマとする特別展は、国立科学博物館では初めてとなり、各種の古生物や火山、古気候・古海洋などを専門とする国立科学博物館の研究者10名による監修で、様々な角度から5回の大量絶滅の謎に迫る。
今回のコラボレーションでは、アノマロカリスやディメトロドン、ステラーダイカイギュウなど、本展に展示される古生物たちの着ぐるみをかぶった「すみっコ」たちのオリジナルアートがコラボデザインとして登場。
また、本コラボデザインの多数のコラボグッズが本展特設ショップにてお取り扱いされる。
「大絶滅展」のビジュアルがデザインされたクリアホルダーや巾着などのほか、古生物着ぐるみ姿のすみっコたちのマスコットが付いたボールペンも登場。マスコットは取り外しできるので、飾っておくこともできる。
ずらりと古生物すみっコが並ぶキュートなマスキングテープや缶バッジ、ころんと可愛い古生物着ぐるみ姿のてのりぬいぐるみもラインナップ。
本展コラボならではのビジュアルが楽しめるグッズもぜひチェックしてみてね！
（C）2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.
☆古生物の着ぐるみ姿が可愛いビジュアルやグッズイメージをチェック！（写真29点）＞＞＞
2025年11月1日（土）〜2026年2月23日（月・祝）の期間、国立科学博物館（東京·上野公園）にて開催される特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」と、サンエックスの人気キャラクター『すみっコぐらし』がコラボレーションする。
「ビッグファイブ」をテーマとする特別展は、国立科学博物館では初めてとなり、各種の古生物や火山、古気候・古海洋などを専門とする国立科学博物館の研究者10名による監修で、様々な角度から5回の大量絶滅の謎に迫る。
今回のコラボレーションでは、アノマロカリスやディメトロドン、ステラーダイカイギュウなど、本展に展示される古生物たちの着ぐるみをかぶった「すみっコ」たちのオリジナルアートがコラボデザインとして登場。
また、本コラボデザインの多数のコラボグッズが本展特設ショップにてお取り扱いされる。
「大絶滅展」のビジュアルがデザインされたクリアホルダーや巾着などのほか、古生物着ぐるみ姿のすみっコたちのマスコットが付いたボールペンも登場。マスコットは取り外しできるので、飾っておくこともできる。
ずらりと古生物すみっコが並ぶキュートなマスキングテープや缶バッジ、ころんと可愛い古生物着ぐるみ姿のてのりぬいぐるみもラインナップ。
本展コラボならではのビジュアルが楽しめるグッズもぜひチェックしてみてね！
（C）2025 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved.