2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称：2027年国際園芸博覧会）公式マスコットキャラクターのトゥンクトゥンクと「サンリオキャラクターズ」がコラボレーションした商品が、11月7日（金）に、EXPO 2027 オフィシャルストアなどで発売される。同日には、東京・丸の内オアゾにあるEXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 丸の内店で、トゥンクトゥンクとハローキティとの3ショット写真撮影会も開催される。【写真】全部