孫興慜（ソン・フンミン、33、ロサンゼルスFC）が「2025米メジャーリーグサッカー（MLS）今年のゴール」に選定された。MLS事務局は28日（日本時間）、ホームページで「孫興慜のMLSでの初ゴールが歴史に残ることになった」とし、孫興慜の受賞を伝えた。孫興慜は8月24日に行われたMLS正規リーグ第30節のダラス戦（1−1引き分け）で右足FKゴールを決めた。MLSデビューゴールだったこのゴールがMLS今年のゴー