28日放送のTBSバラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、女子100mハードル日本記録保持者の福部真子選手が出演。愛らしいキャラクターで、SNS上で反響を集めている。【動画】満面の笑みで…「パワー！」を披露する福部真子冒頭から「パワー！」ポーズで笑顔を見せた福部選手は『ラヴィット！』について「大ファンです！出たかったんです」とコメント。大好物のティラミスについて語る際には「味を想像するだけで、胃が