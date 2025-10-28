2025年10月21日、北海道千歳市の支笏湖で身元不明の男性の遺体が見つかり、警察が身元の特定を急いでいます。27日、千歳警察署は司法解剖の結果、死因が特定できなかったと発表しました。遺体は腐敗が進んでいて、死後変化が大きかったということです。現場は、湖畔から約40メートル離れた、水深約30メートルの地点で、湖に潜っていたダイバーが発見しました。警察によりますと、事件性は低いとみられるというこ