秋冬になると着回しのしやすさから落ち着いたトーンばかり選んでしまい、コーデが地味になってしまいがち……。そんな悩みを解決してくれそうなのが、【LEPSIM（レプシィム）】の「主役級カーデ」。色や柄、素材感でアクセントを作りながら、合わせやすさも押さえたモデルがラインナップしています。いつもの服に羽織るだけでコーデが新鮮になりそうなカーディガンを、今の季節にぜひ取り入れてみて