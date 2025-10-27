10月27日の日経平均株価の終値は5万512円で、初めて5万円を超え過去最高となりました。27日の日経平均株価は先週末から1212円値を上げ、終値は5万512円と史上初めて5万円を超えました。徳島市の阿波証券では、問い合わせの電話に対応する社員の姿が見られました。5万円突破の要因は…。（阿波証券・吉岡明生 本店営業部長）「高市政権誕生による期待買い」今後の見通しについては…。（阿波証券・吉岡明生 本店営業部長）「ここか