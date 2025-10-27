栄養満点かつ手頃な価格で、毎日のように食卓に登場する卵。初めての料理が「目玉焼き」だったという人も多いのではないだろうか。実はこの目玉焼き、卵の選び方・保存・焼き方で見ていくと、とても奥が深いもの！料理家・樋口直哉が、おいしい目玉焼きができるまでの道のりを分かりやすく解説する。※本稿は、樋口直哉『料理1日目たったの10皿で「料理の基本」はマスターできる』（光文社）の一部を抜粋・編集したものです。卵