滋賀県警本部26日午前6時50分ごろ、滋賀県彦根市堀町の市道で「車が電柱に衝突している」と110番があった。彦根署によると、軽乗用車の男女3人が病院に搬送され、うち10代とみられる女性2人の死亡が確認された。事故の詳しい状況を調べている。