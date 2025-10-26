現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が26日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に生出演。阪神からドラフト1位指名を受けた創価大・立石正広内野手（21）について言及した。立石の密着VTRが流れ、自室の本棚には「落合博満 バッティングの理屈―――三冠王が考え抜いた『野球の基本』」が並んでいた。立石は「定期的に落合博満さんの本を読む」とし「理屈だけを