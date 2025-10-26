警察車両の赤色灯25日午後8時ごろ、静岡市葵区紺屋町のディスカウント店「ドン・キホーテ」のエレベーターで男がスプレーを噴射した。男が立ち去った後にエレベーターを利用した4〜5人の客が、目やのどの痛みを訴えた。いずれも軽症とみられる。静岡中央署が傷害などの疑いで男の行方を追っている。同署によると、男は複数人で来店したとみられ、全員が現場を去った。有害物質は検出されなかった。帰宅した客が店に症状を訴え