10月23日、日本テレビの対応に瑕疵があったとして、日本弁護士連合会に人権救済を申し立てたタレントの国分太一。これまでバッシングの渦中にあった国分だが、ここにきて風向きが変わり始めているようだ――。【写真】下着姿になって……スタッフが用意したプールで涼む国分太一『ザ！鉄腕！DASH!!』降板から芸能界追放状態に「事の発端は6月20日、日本テレビが“コンプライアンス上の問題行為があった”として、人気番組『ザ！