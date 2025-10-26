小川航基、佐野航大、塩貝健人の日本人3選手が所属するオランダ1部のNECナイメーヘン。25日にエールディヴィジ第10節でズウォレと対戦すると、小川は前半9分に先制ゴールを叩き出した。右サイドを強引に突破した味方がグラウンダーのクロスを送ると、小川はダイレクトシュート！鋭いシュートにGKは反応できず、ゴールネットを揺らした。『Forza NEC』も「小川が冷静にゴールを決めた」と讃えていたが、その後にアクシデントが発生