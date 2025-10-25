ホワイトハウスで記者団の取材に応じるトランプ米大統領＝23日、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は24日夜、2期目初となるアジア歴訪に向け、ワシントン郊外の基地を出発する。マレーシア、日本、韓国を訪問し、韓国で30日に中国の習近平国家主席と2期目初の対面会談に臨む。その前にマレーシアでのASEAN首脳との会合や、日韓首脳との会談で対中連携を強化できるかどうかが鍵となる。米政府高官は24