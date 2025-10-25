高畑キリコは、妊活歴4年。思うようにいかず、落ち込んだり、イライラしたりする日々を過ごしています。次第に、周囲への不満が高まり、ファミリー向け保険やマタニティマークに対して、「配慮が足りない」とかみつくほどに…。不妊治療クリニックで出会った4人の仲間とは、お互いに励まし合ったり、グチを言い合ったりしていましたが…。神谷もち(@mochidosukoi)さんが描く、女性の妊活から子育てまでの葛藤を描いた