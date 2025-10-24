2025年10月22日、人気アニメ「薬屋のひとりごと」のテレビ（TV）アニメ第3期と劇場版の制作決定やアジア巡回展の開催が発表され、中国や台湾のネットユーザーの反響を呼んでいる。「薬屋のひとりごと」は、日向夏氏の小説が原作。薬師として花街で働いていた少女・猫猫（マオマオ）が人さらいに遭い、後宮に下女として売られる。その後、ある毒物事件の謎を解いたことで玉葉妃（ぎょくようひ）の侍女に取り立てられ、薬の知識を生