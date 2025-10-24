仙台大・渡邉一生はオリックス育成4位指名「プロ野球ドラフト会議 supported byリポビタミンD」が23日、都内で開催され、仙台大の渡邉一生投手がオリックスから育成4位指名を受けた。強豪高校から通信制高校に転校し、クラブチームでプレーしたのちに仙台大に進学した異色の経歴を持つ。ドラフト開始から2時間46分後の指名。渡邉は涙で目を真っ赤にしながら記者会見場に現れた。「高校3年生の時は育成ドラフトにもかからず、親元を